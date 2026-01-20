LVBP: Loiger Padrón vuelve a reencontrarse con el triunfo en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui continúa mostrando solidez en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Una de las muestras más evidentes en estos momentos es que la organización se encuentra en el primer lugar de la tabla, con ocho ganados y cuatro perdidos.

El conjunto oriental se ha apoyado en un grupo de jugadores de mucha experiencia en este circuito y que han sabido responder en momentos decisivos. Uno de los nombres a resaltar es el de Loiger Padrón, que es uno de los brazos más confiables que puede tener el cuerpo técnico en su cuerpo de relevistas.

Su presencia en el bullpen no solo genera una garantía innegable en cualquier inning del juego, sino que es una pieza que, a pesar de los años, conoce la LVBP como pocos y, por ello, el manager Asdrúbal Cabrera puede planificar mejor su estrategia para frenar a las ofensivas rivales.

Loiger Padrón - LVBP

El lanzador derecho volvió a ser noticia tras una actuación dominante ante Bravos de Margarita el pasado lunes 19 de enero. Padrón lanzó dos episodios perfectos, retirando a los seis bateadores que enfrentó y recetando tres ponches, dejando su efectividad en 0.00 en cinco juegos lanzados.

Este resultado significó mucho más que un simple triunfo. Para el serpentinero de 34 años fue su primera victoria en una postemporada desde la campaña 2018-2019, cuando defendía los colores de los Leones del Caracas, respectivamente.

Con esta actuación, no cabe duda de que, a pesar de los años, sigue demostrando que tiene lo necesario para estar al más alto nivel de la pelota venezolana y, por si fuera poco, ser de los lanzadores desafiantes para los bateadores.

Finalmente, el rendimiento de Loiger Padrón en lo que va de la postemporada es un claro reflejo del éxito que ha generado la Organización de los Caribes de Anzoátegui y de mantener este ritmo; no cabe duda de que sus posibilidades de avanzar a la gran final son más que grandes.