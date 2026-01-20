LVBP: Caribes de Anzoátegui enciende la chispa en la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha tomado un giro emocionante y gran parte de la culpa la tiene Caribes de Anzoátegui. Lo que parecía un camino cuesta arriba para el conjunto oriental se ha transformado en una racha de victorias que los posiciona como el equipo más caliente de la actualidad.

Durante la última semana de competición, el equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera mostró una solidez envidiable. Al lograr una marca de cuatro victorias en seis compromisos, Caribes no solo escaló posiciones en la tabla, sino que también se llevó el reconocimiento como el equipo más caliente de la semana.

El despertar ofensivo de la Tribu Oriental

El éxito de Caribes de Anzoátegui siempre ha estado ligado a su capacidad de bateo, y esta semana no fue la excepción. El equipo logró combinar el poder de sus veteranos con la velocidad de sus piezas más jóvenes, creando un esquema de juego agresivo que descolocó a los lanzadores contrarios Jugadores como Carlos Mendoza, Aldrem Corredor y Hernán Pérez han sido vitales para las recientes victorias de La Tribu.