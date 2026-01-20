LVBP: Caribes alcanza una cifra redonda en Round Robin gracias a Carlos Mendoza

Suscríbete a nuestros canales

Los Caribes de Anzoátegui comenzaron la última semana de Round Robin en el primer lugar de la clasificación, algo que esperan mantener en esta recta final. Justamente, durante la jornada de este lunes se han apoyado en Carlos Mendoza para encaminarse hacia otra posible victoria.

Swing de gradas para Carlos Mendoza

El compromiso de los orientales es frente a los Bravos de Margarita, en el Estadio Nueva Esparta. Allí, los primeros tres episodios fueron de dominio absoluto por parte de ambos lanzadores, hasta que Carlos Mendoza tomó un nuevo turno al bate.

Y es que el experimentado infielder rompió el cero con un enorme cuadrangular solitario, el cual desapareció por todo el jardín derecho. Vale mencionar que se trató de su primer estacazo de este Round Robin.

Asimismo, Caribes de Anzoátegui alcanzó los 20 jonrones de estas instancias, consolidándose de esa manera como el conjunto con más conexiones de ese estilo. La lista se completa con Águilas del Zulia (15), Cardenales de Lara (14), Bravos de Margarita (11), y Navegantes del Magallanes (10).