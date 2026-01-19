LVBP: Brainer Bonaci es el líder de este departamento en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional sigue dejando actuaciones destacadas, y uno de los nombres que más resalta en el aspecto ofensivo es el del novato Brainer Bonaci y lo que está haciendo dentro del terreno de juego.

El utility y actual refuerzo de las Águilas del Zulia se ha convertido en una pieza fundamental dentro de la alineación rapaz gracias a su constancia y capacidad para producir desde la caja de bateo, que no solo le ha permitido asumir protagonismo en el roster, sino que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Su presencia en la planificación comandada por el manager Lipso Nava es una de las principales razones por las que el conjunto zuliano está a un solo juego del primer lugar en la tabla de clasificación en esta postemporada.

Brainer Bonaci – Round Robin

La presencia de Brainer Bonaci en el Round Robin ha sido sinónimo de equilibrio y oportunismo. Más allá de los números tradicionales, su aporte se ha manifestado en la forma en que logra embasarse y generar presión constante sobre cuándo se encuentra en circulación.

Anotar carreras en una instancia tan importante y cerrada como el Round Robin es un valor diferencial que puede marcar la diferencia, y es precisamente lo que está realizando el toletero de 23 años.

Gracias a todas las cualidades que ha podido expresar en lo que va de los playoffs, es vital mencionar que antes de la jornada de este lunes 19 de enero, Bonaci lidera el departamento de carreras anotadas con un total de 13, una estadística que refleja capacidad para llegar a base.

Finalmente, con el Round Robin avanzando hacia su etapa decisiva, el desempeño de Brainer Bonaci es una de las principales armas que necesitan las Águilas del Zulia para ser uno de los dos clasificados a la gran final de la LVBP.