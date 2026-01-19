LVBP: Aldrem Corredor le da la razón a Caribes con números fantásticos

Suscríbete a nuestros canales

De cara al Round Robin, Caribes de Anzoátegui se reforzó con Aldrem Corredor, para cubrir una necesidad de la que el equipo adolecía fuertemente: un bateador zurdo. Y es que, sin duda, el infielder de Leones ha sido uno de los bateadores más infravalorados de la LVBP en los últimos años, y así lo demuestran los números.

El mirandino tuvo un gran año ofensivo con los Leones del Caracas, al dejar promedios sólidos de .296/.429/.478/.907. Su disciplina en el plato fue excepcional, ya que fue segundo en boletos en la Liga, con 44, lo que explica su sensacional porcentaje de embasado de .429, el quinto mejor de todo el campeonato.

Precisamente, Aldrem Corredor ha logrado trasladar todo esto a su pasantía por Caribes. El zurdo se ha mostrado como un elemento sólido en la caja de bateo, y ha sido uno de los grandes referentes del lineup del manager Asdrúbal Cabrera en el mes de enero.

Aldrem Corredor no para de batear

Y es que, en los 11 juegos que ha disputado en lo que va del todos contra todos, Aldrem Corredor exhibe una fantástica línea ofensiva de .340/.426/.681/1.107, con tres cuadrangulares y 10 carreras impulsadas. Además, de los 16 hits que ha conectado, 10 han sido extrabases.

Corredor es líder en inatrapables dentro de "La Tribu" en este Round Robin, con 16, igualado con Carlos Mendoza. Además, es líder en extrabases (10) y colíder en impulsadas (10), por lo que se puede decir que ha sido de los mejores toleteros del equipo oriental, y una de las causas principales de que los dirigidos por Asdrúbal Cabrera hayan asaltado el liderato.