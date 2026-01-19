LVBP: Leandro Cedeño brilla con Magallanes y le manda un mensaje a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de sus altibajos, luego de 10 juegos disputados, los Navegantes del Magallanes mantienen todavía opciones serias de ir a la Gran Final. En caso de derrotar a Cardenales de Lara este lunes 19 de enero, los filibusteros se pondrán a tan solo un juego de alcanzar el segundo lugar, y gran parte de eso se lo deben a Leandro Cedeño.

El infielder, quien ha reforzado al Magallanes desde Leones del Caracas, generó dudas al momento de su elección. Sus números en la ronda regular fueron sumamente positivos, pero jugó poco, lo que sin duda prendía alarmas dentro del seno de la afición magallanera.

Sin embargo, la sorpresa ha sido total. Leandro Cedeño ha demostrado que es un bateador sumamente completo, y además, ha respondido a la defensiva, incluso en los jardines, por lo que se ha convertido en una pieza clave de "La Nave", y su rendimiento es un mensaje claro para Leones del Caracas: merece jugar.

Leandro Cedeño demuestra que debe jugar

En efecto, lo de Leandro Cedeño con el Magallanes ha sido realmente sensacional. El toletero ha sido titular en nueve de los 10 juegos del equipo, y ha podido conectar por lo menos un hit en ocho de esos compromisos. Además, ostenta una línea ofensiva espectacular de .378/.385/.649/1.034, con par de cuadrangulares, seis extrabases y 10 carreras impulsadas.

El pasado sábado 17 de enero, los eléctricos concretaron una remontada de antología ante Cardenales de Lara, y el slugger fue precisamente la gran figura, apareciendo en el momento clave. En el noveno episodio, conectó un cuadrangular solitario para descontar; posteriormente, en el décimo inning, bateó un largo doble para empatar el juego y preparar el terreno para la remontada.

Y es que además, Leandro Cedeño ha sido sumamente clutch. En este Round Robin, batea para .500/.500 /.917/1.417 desde el séptimo inning en adelante, y además, tiene promedios de .400/.364/.800/1.164 con hombres en posición anotadora. Sin duda, merece ver más acción de la que vio en la ronda regular.