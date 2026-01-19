LVBP: Así va la lucha por el liderato de jonrones en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-26 de la LVBP ha dejado grandes actuaciones ofensivas durante el Round Robin, y el poder al bate ha sido uno de los grandes protagonistas. Andrés Chaparro, de Águilas del Zulia, lidera el departamento de jonrones con seis cuadrangulares, consolidándose como el bateador más explosivo de esta instancia y uno de los más jonroneros en la historia de la franquicia rapaz.

En la jornada de este domingo por la noche, el primera base de los zulianos conectó dantesco cuadrangular para ser determinante en la remontada de su equipo ante Cardenales de Lara en el Estadio Luis Aparicio "El Grande". Con ese tablazo de vuelta entera, el inicialista quedó en el segundo puesto entre los toleteros de los aguiluchos con más vuelacercas en el "Todos contra todos", solo superado por Ernesto Mejías (16).

Si quiere mantenerse en lo más alto en el mencionado apartado, Chaparro deberán seguir con exhibición de poder en las presentes instancias, tomando en cuenta que Luisangel Acuña (Cardenales) le sigue muy de cerca con cinco bambinazos, siendo otro que atraviesa por un Round Robin memorable con los crepusculares en su primera participación en fases decisivas en el béisbol venezolano.

Líderes de jonrones en el Round Robin LVBP

Andrés Chaparro: 6 Luisangel Acuña: 5 Hernán Pérez: 4 Aldrem Corredor: 3 Balbino Fuemayor: 3

Otros que se han mostrado su fuerza y que cuenta con grandes oportunidades hacerse con el liderato de cuadrangulares son las actuales figuras de Caribes de Anzoátegui, Hernán Pérez, Aldrem Corredor y Balbino Fuenmayor, quienes completan el top 5 de este apartado.