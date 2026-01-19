LVBP

LVBP: Resultados de la jornada del domingo en el Round Robin

El Round Robin cerró otra productiva semana llena de mucha intensidad

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 18 de enero de 2026 a las 10:51 pm
LVBP: Resultados de la jornada del domingo en el Round Robin
Foto: @caribesdeanzoategui
La jornada del domingo bajó el telón de otra imperdible semana de Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que tras los resultados de la fecha, la tabla de posiciones volvió a sufrir modificaciones para añadirle más picante al torneo.

Un Round Robin con nuevo líder

Cardenales de Lara cayó por segunda ocasión al hilo y vio cómo su hegemonía en la cima llegó a su fin. En esta ocasión sufrieron una nueva remontada, solo que a manos de Águilas del Zulia con pizarra final de 4 a 3.

A su vez, unos inspirados Caribes de Anzoátegui concretaron otra importante victoria para asaltar el liderato, esta vez en calidad de visitantes. Y es que dominaron de principio a fin el careo en Nueva Esparta frente a Bravos de Margarita con marcador de 8 a 4.

 

Domingo 18 de Enero de 2026
