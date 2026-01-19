LVBP: Resultados de la jornada del domingo en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del domingo bajó el telón de otra imperdible semana de Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que tras los resultados de la fecha, la tabla de posiciones volvió a sufrir modificaciones para añadirle más picante al torneo.

Un Round Robin con nuevo líder

Cardenales de Lara cayó por segunda ocasión al hilo y vio cómo su hegemonía en la cima llegó a su fin. En esta ocasión sufrieron una nueva remontada, solo que a manos de Águilas del Zulia con pizarra final de 4 a 3.

A su vez, unos inspirados Caribes de Anzoátegui concretaron otra importante victoria para asaltar el liderato, esta vez en calidad de visitantes. Y es que dominaron de principio a fin el careo en Nueva Esparta frente a Bravos de Margarita con marcador de 8 a 4.