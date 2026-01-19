LVBP: Águilas sorprende a Cardenales en su nido y se acerca al liderato

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones del Round Robin no se detuvieron durante la jornada de este domingo. En esta ocasión, el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez presenció otro compromiso lleno de intensidad, donde al final las Águilas del Zulia (6-5) triunfaron con un marcador ajustado de 4 a 3 sobre los Cardenales de Lara (6-4).

Águilas y una victoria sobre el final

Tal como sucedió en el encuentro del sábado, los crepusculares rompieron el cero en las primeras de cambio. Danry Vásquez, con elevado de sacrificio, y Jesús Bastidas, con sencillo, se encargaron de remolcar las dos primeras rayitas de la noche.

Poco después, en el segundo, Luis Barrera aprovechó un pasbol del receptor Arturo Nieto para extender la ventaja. Sin embargo, luego de eso los bates larenses se apagaron por el resto del choque.

Si bien el abridor Adrián Almeida dejó en blanco a los rapaces a lo largo de cinco capítulos, en el sexto se quebró ese dominio. Y es que el protagonista del juego fue Andrés Chaparro, que con un enorme cuadrangular igualó la pizarra.

Ya en la parte alta del noveno, la visita aprovechó un error de Luisangel Acuña en el jardín central tras una conexión de Arturo Nieto, algo que llevó hasta el home a Jaison Chourio con la carrera del triunfo.