LVBP: Silvino Bracho está a muy poco de implantar una nueva marca en Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Hace cuestión de días se dio a conocer el ganador al Cerrador del Año, y por supuesto que no pudo ser otro que Silvino Bracho. Y es que por segunda temporada seguida no solo demostró tenacidad sobre el montículo, sino también liderazgo y veteranía para llevar a las Águilas del Zulia al Round Robin.

Silvino va por otra hazaña

En lo que va de esta fase semifinal, el lanzador marabino ha concretado tres juegos salvados, algo que le ha permitido a los rapaces pelear en la zona alta de la clasificación. Justamente en su última participación, la del viernes 16 de enero, sacó los tres outs por la vía del ponche en una gran demostración de dominio total.

Con ese encuentro, Silvino Bracho llegó a 12 juegos salvados de por vida en Round Robin, la misma cifra que dejó en su momento José Solarte. De esa manera se posiciona en el segundo lugar de dicho apartado en la franquicia, por lo que necesita un rescate más para igualar a Julio “El Taca” Machado (13) en estas instancias.

"Sobre las espaldas de un cerrador hay una enorme responsabilidad. Estás obligado a hacer valer el trabajo que ha hecho el equipo para llegar en ventaja al inning final. Y eso te obliga a no fallar. A no echar en saco roto el esfuerzo que durante ocho innings han hecho tus compañeros", comentó el marabino durante una entrevista a LVBP.com

Números de Silvino Bracho en el Round Robin 2025-2026 de la LVBP