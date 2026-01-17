LVBP: Félix Doubront saca su experiencia y le cambia la cara a Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un mes sin ver acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el lanzador zurdo Félix Doubront regresó al montículo con los Bravos de Margarita, para visitar a su exequipo, los Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.

El veterano zurdo con experiencia en las Grandes Ligas tuvo una ronda regular complicada con Bravos, sin embargo, su actuación en Valencia fue extraordinaria, sacando a relucir un nivel similar al que mostró hace par de temporadas, cuando fue uno de los mejores abridores de todo el campeonato.

Félix Doubront dominó a placer a la ofensiva de los Navegantes del Magallanes por espacio de cinco entradas, para adjudicarse su tercer juego ganado de manera consecutiva y reafirmar su buen momento. Además, logró cambiarle la cara de manera drástica al equipo margariteño, que llegaba al compromiso con la peor efectividad colectiva de todo el Round Robin.

Félix Doubront dominó al Magallanes

"Se dio lo que estaba esperando, me picaba todo por estar de regreso a la rotación", fue lo primero que comentó Félix Doubront en una entrevista después del encuentro para el circuito del equipo insular. El zurdo lució fresco y dominante, fruto de la buena preparación que realizó. "Trabajé mucho esta semana y la idea era cumplir con todo eso".

En cinco entradas completas, el exgrandesligas criollo no permitió carreras, y recibió solamente cuatro imparables. Además, ponchó a par de rivales y no concedió boletos. "Lo más importante fue haber conseguido la victoria. Nosotros sabíamos a quien nos íbamos a enfrentar", resaltó.

Ahora, Bravos de Margarita ostenta marca de tres victorias y seis derrotas, misma foja que el Magallanes, y se encuentran a solo dos juegos del segundo lugar. Con siete duelos por disputar, todavía existen esperanzas para los de Henry Blanco, y sin duda Félix Doubront será vital en esa búsqueda.