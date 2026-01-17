LVBP: Bravos corta la racha del Magallanes con una blanqueada

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin arrancó su segunda mitad de calendario durante la jornada de este viernes. Uno de los encuentros más atractivos y reñidos se vivió en el Estadio José Bernardo Pérez, donde Bravos de Margarita (3-6) se impuso por 4 a 0 sobre Navegantes del Magallanes (3-6) para frenarles su seguidilla de triunfos.

Bravos y un inning clave

Las acciones en Valencia tuvieron un denominador común en ambos bandos, y fueron los lanzadores. Y es que la pizarra se movió únicamente en el cuarto capítulo, lo que dio a entender que los bates se mantuvieron apagados a lo largo de la noche.

El conjunto insular pegó fuerte gracias a dos peloteros: José Sánchez y Wilson García. Mientras el primero disparó un jonrón con dos compañeros en circulación, el segundo pegó un sencillo que llevó hasta el home a Gorkys Hernández.

Mención especial para el abridor Félix Doubront, que en cinco entradas completas apenas toleró cuatro indiscutibles. Por su parte, los relevistas Darién Núñez y Claudio Custodio se combinaron para preservar el cero en el resto del compromiso, permitiendo otros tres hits.