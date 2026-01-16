LVBP

LVBP: Carlos Rodríguez se despide del Magallanes con estos productivos números en Round Robin

El jardinero venezolano vivió otra temporada productiva con la Nave

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 07:43 pm
Foto: @magallanesbbc
De manera oficial, la temporada 2025-2026 de la LVBP finalizó para Carlos Rodríguez. Y es que luego de una estupenda ronda regular, seguido de un productivo Round Robin, los Navegantes del Magallanes no lo tendrán más en su roster por lo que resta de torneo.

Un bate siempre importante para Magallanes

Entre los peloteros de la Nave con mayor producción en esta fase semifinal, el oriundo de Valencia siempre se mantuvo entre los tres mejores. De hecho, hay que resaltar que en los últimos seis juegos conectó al menos un imparable, demostrando así su importancia en cada turno al bate.

La salida de Carlos Rodríguez se debe a que el permiso que le dio su organización de MLB tenía como fecha límite el 14 de enero, algo que están sufriendo otros peloteros venezolanos en estas instancias de la campaña. 

Ahora, los Navegantes del Magallanes deberán continuar su rumbo sin la presencia de uno de sus bateadores más cruciales de esta temporada. Cabe recordar que el carabobeño finalizó esta 2025-2026 con varios topes personales, como jonrones (4) y carreras impulsadas (23). Por su parte, en la fase semifinal quedó como el tercer mayor hiteador del equipo.

Números de Carlos Rodríguez en el Round Robin 2025-2026 de la LVBP

  • 7 juegos
  • 31 turnos al bate
  • 10 hits
  • 1 doble
  • 1 jonrón
  • 3 carreras impulsadas
  • 4 carreras anotadas
  • .323 AVG
  • .323 OBP
  • .452 SLG
  • .775 OPS

Beisbol