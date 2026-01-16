LVBP

LVBP: Magallanes está cerca de sumar un brazo de calidad a su rotación

El conjunto carabobeño confía en que concretarán mejores resultados en la segunda mitad de este Round Robin

Por

Meridiano

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 05:35 pm
LVBP: Magallanes está cerca de sumar un brazo de calidad a su rotación
Foto: @magallanesbbc
Con la mitad del camino ya disputado, los Navegantes del Magallanes se encuentran a tres juegos del primer lugar de este Round Robin. Por los momentos suman dos victorias al hilo, algo que les ha permitido mejorar el lento inicio de estas instancias de la LVBP.

Un gran regreso para el Magallanes

La Nave se encuentra entre buenas y malas noticias. Por un lado, Rougned Odor retorna a la acción luego de varios días de ausencia, pero otras figuras como Yasiel Puig y Luis Suisbel vieron frenadas sus participaciones con el equipo por diferentes motivos.

Sin embargo, según informó la organización en su reporte de prensa de este viernes, el lanzador Ricardo Sánchez tiene todo listo para volver al roster la próxima semana. Recordemos que su última apertura fue el 2 de enero, frente a las Águilas del Zulia.

Además, cabe mencionar que el oriundo de Puerto Cabello es el flamante ganador al Pitcher del Año de esta temporada 2025-2026. Y es que con su presencia, los filibusteros esperan seguir sumando más triunfos que les permitan pelear por uno de los dos boletos con destino a la gran final del torneo venezolano.

Números de Ricardo Sánchez en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 13 juegos
  • 5 victorias
  • 1 derrota
  • 3.04 EFE
  • 27 carreras permitidas
  • 23 bases por bolas
  • 58 ponches
  • 68.0 innings
  • 1.32 WHIP

 

BEISBOL

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Beisbol