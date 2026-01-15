LVBP

LVBP: Ricardo Sánchez domina a placer y es el Pitcher del Año de la 2025/26

El zurdo del Magallanes arrasó en las votaciones para el "Carrao" Bracho de esta zafra

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 01:26 pm
Ricardo Sánchez / Foto: Prensa LVBP
Otro de los galardones que parecía tener dueño seguro ha confirmado las sospechas. Con 59 de 60 votos al primer lugar, el lanzador zurdo Ricardo Sánchez, de los Navegantes del Magallanes, se ha alzado como ganador del Premio "Carrao" Bracho, al Pitcher del Año, luego de una temporada 2025/26 sensacional para él.

El oriundo de Puerto Cabello vivió su tercera campaña en la pelota profesional venezolana, pero esta sin duda ha sido la mejor. En 13 salidas, el zurdo dejó foja de cinco triunfos y una sola derrota, además de efectividad sensacional de 3.04, lo que lo hizo ser, por lejos, el mejor abridor de la zafra.

Ricardo Sánchez, Pitcher del Año

En las votaciones al Premio "Carrao" Bracho, el zurdo Ricardo Sánchez superó con contundencia a sus rivales, al recibir 59 de los 60 votos posibles al primer lugar. Su más cercano perseguidor fue Silvino Bracho, quien recibió el voto restante al primer puesto, y sumó 105 puntos, 193 menos de los que acumuló Ricardo Sánchez (298).

En tercer lugar llegó José Marcos Torres, zurdo de los Leones del Caracas, quien tuvo 78 puntos, mientras que el novato Bryan Mata, de los Navegantes del Magallanes, finalizó en la cuarta posición, con un año sumamente meritorio a pesar de que no pudo ver demasiada acción.

Jueves 15 de Enero de 2026
