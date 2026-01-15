Así se disputará la jornada de este jueves en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que continúe la acción de la postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a medida que pasan los días, la tabla de posiciones, va luciendo más pareja.

Es por ende, qué es importante saber que duelos se disputarán este jueves, 15 de enero, motivado a que la mayoría de los conjuntos cumplirá la mitad de sus desafíos en este Round Robin. En esta ocasión, le toca descansar al líder actual, Cardenales de Lara.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

-Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

-Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.