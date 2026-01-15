LVBP

Así se disputará la jornada de este jueves en el Round Robin de la LVBP

Cardenales de Lara tendrá su jornada de descanso este 15 de enero 

Por

Meridiano

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 09:36 am
Así se disputará la jornada de este jueves en el Round Robin de la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que continúe la acción de la postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a medida que pasan los días, la tabla de posiciones, va luciendo más pareja.

NOTAS RELACIONADAS

Es por ende, qué es importante saber que duelos se disputarán este jueves, 15 de enero, motivado a que la mayoría de los conjuntos cumplirá la mitad de sus desafíos en este Round Robin. En esta ocasión, le toca descansar al líder actual, Cardenales de Lara.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

-Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

-Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada LVBP Barcelona
Jueves 15 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol