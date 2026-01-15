LVBP: Magallanes se apoya en un inspirado Yasiel Puig para frenar a Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Otra emocionante jornada del Round Robin se disfrutó en el Alfonso "Chico" Carrasquel. En esta ocasión, los Navegantes del Magallanes (2-5) salieron airosos de su visita a Puerto La Cruz luego de derrotar a los Caribes de Anzoátegui (5-3) con pizarra de 4 a 1, frenando así la racha de victorias de los orientales.

Yasiel sacó la cara por Magallanes

En las primeras de cambio, el choque se trató de un auténtico duelo de pitcheo. Y es que los abridores Esmil Rogers y Naswell Paulino completaron cinco entradas casi perfectas, en las que sacaron lo mejor de su repertorio para dominar a sus respectivos rivales.

Sin embargo, el cero se rompió a la altura del cuarto capítulo. Allí se hizo presente Yasiel Puig con su poder para disparar su segundo jonrón de esta fase semifinal. La demencial conexión solitaria tuvo como destino las gradas del jardín central.

Pero eso no fue todo para el pelotero cubano. Minutos más tarde, en el sexto episodio para ser exactos, desapareció otra bola para extender la ventaja de la Nave. En esa ocasión su cuadrangular aterrizó entre los jardines izquierdo y central, llevándose además hasta el home a un compañero.

Ya en el séptimo, ambas novenas alteraron nuevamente el marcador con anotaciones. Por el lado de Magallanes, Wilfredo Tovar remolcó a Sandy León con un doblete; mientras que por parte de Caribes, Romer Cuadrado evitó la blanqueada con una rodado de out que llevó a Carlos Mendoza a la caja registradora.