LVBP

LVBP: Magallanes y Bravos cuentan con estas alarmantes cifras en el Round Robin

Tanto insulares como filibusteros son los equipos más castigados en lo que va de fase semifinal

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 13 de enero de 2026 a las 06:20 pm
LVBP: Magallanes y Bravos cuentan con estas alarmantes cifras en el Round Robin
Foto: Meridiano
Todavía no hemos llegado a la mitad del calendario del Round Robin, y algunos equipos a estas alturas no han podido mostrar su mejor faceta en cuanto al pitcheo. Dos de esos son Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita, quienes justamente se encuentran en la zona baja de la clasificación.

Cifras preocupantes para Magallanes y Bravos

Previo a la jornada de este martes, el conjunto filibustero es último con marca de 1 victoria y 5 derrotas. Por su parte, los insulares cuentan con registro de 1 triunfo y 4 reveses. Es así como los dos conjuntos tienen una enorme brecha en comparación con los otros tres equipos en la tabla de posiciones.

Parte del mal arranque de Round Robin de ambas organizaciones tiene que ver con su pitcheo, el cual ha sido fuertemente castigado en estas primeras jornadas. Y es que solo basta con ver sus estadísticas colectivas para saber qué tan alarmantes están sus respectivas situaciones.

En el caso de Navegantes del Magallanes, cuentan con 50 carreras permitidas y una efectividad de 7.30 luego de 53.0 innings. A su vez, Bravos de Margarita acumula 52 rayitas en contra, en tanto que su efectividad es de 9.61 tras 44.0 entradas.

Es así como insulares y carabobeños también aparecen en los últimos puestos de los apartados de carreras permitidas y efectividad, dando a entender que el pitcheo no ha sido capaz de dar la talla para sacar adelante los juegos.

Foto: LVBP

Martes 13 de Enero de 2026
Beisbol