LVBP: Alí Castillo no para de batear y está cerca de entrar en la historia de la postemporada

No cabe duda de que, en los últimos 10 años, uno de los mejores bateadores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido Alí Castillo. El infielder de las Águilas del Zulia ha sido un toletero sumamente consistente, que muestra una capacidad fantástica para hacer contacto y generar situaciones de peligro cada vez que se monta en la caja de bateo.

Tan enorme es el talento del zuliano que es un invitado constante a la postemporada, clasifiquen o no las Águilas, ya que ha reforzado en múltiples ocasiones. Precisamente, ese gran número de apariciones, y el buen rendimiento que ha mostrado hasta ahora en el Round Robin de la 2025/26 con el Zulia, han llevado a Castillo a estar a las puertas de un club muy exclusivo en la historia del Round Robin de la LVBP.

Alí Castillo, cerca de los 200

Y es que, con su jornada de dos imparables ante los Bravos de Margarita este lunes 12 de enero, Alí Castillo llegó a los 194 imparables de por vida en la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, por lo que está a tan solo seis hits de convertirse en el pelotero número 18 en la historia de la LVBP en llegar a los 200 incogibles en postemporada.

Además, Castillo llegó a 80 hits en postemporada con el uniforme de las Águilas del Zulia, siendo el octavo jugador en la historia de la franquicia en alcanzar dicha cifra en estas instancias.

En lo que va de Round Robin, Alí Castillo batea para promedios buenos de .308/.400/.346/.746, con cinco carreras anotadas y cuatro impulsadas. Por si fuera poco, batea para .444 con gente en base, por lo que ciertamente ha sido decisivo e importante para los rapaces, que se mantienen metidos de lleno en la pelea por un cupo a la Gran Final.