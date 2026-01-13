LVBP: Águilas se impuso en su nido e iguala la segunda posición

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de las Águilas del Zulia regresó a la victoria al superar 6 a 4 a los Bravos de Margarita en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. Igualando en la segunda posición a los Caribes de Anzoátegui y colocándose a medio juego del primer lugar.

Los rapaces rompieron el blanqueo en la cuarta entrada con cuadrangular de dos carreras de Luis Castro. Después, en el quinto, fabricaron dos más con sencillo de Andrés Chaparro y Simón Muzziotti para ampliar la ventaja 4 a 0.

En el sexto, Bravos descontó con triple de Alexi Amarista y sencillo de Wilson García para poner la pizarra 4 a 2. En el sexto, los locales hicieron dos más con doble de José Herrera y sencillo de Alí Castillo para el 6 a 2.

En el séptimo, Margarita seguía amenazando con dos rayitas más producto de un triple de Breyvic Valera y un elevado de sacrificio de Gorkys Hernández.

Con estos resultados la tabla de divide en dos con los Bravos y Navegantes rezagados en los últimos puestos con marca de 1-4 y 1-5 respectivamente. Mientras Cardenales, Aguilas y Caribes cerca de los puestos para acceder a la Gran Final con solo medio juego de diferencia entre ambos.

La victoria fue para Emilio Márquez (1-0), la derrota para Melvi Acosta (0-1) y el salvado para Silvino Bracho (2) quien llegó a 22 rescates en postemporadas, igualando en el cuarto peldaño histórico a Pedro Rodríguez.