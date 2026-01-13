LVBP: Luisangel Acuña se alzó con el Jugador de la Semana

Suscríbete a nuestros canales

La figura de los Cardenales de Lara, Luisangel Acuña, ha sido distinguido como el Jugador de la semana en el Round Robin de la LVBP. Tras una actuación histórica que dejó boquiabiertos a los fanáticos del beisbol venezolano, el prospecto de los Mets de Nueva York demostró que la presión no es un obstáculo, sino el combustible perfecto para encender su madero en la etapa más crítica del campeonato.

Acuña no solo cumplió con las expectativas, sino que las desbordó por completo. Su capacidad para responder en momentos apremiantes ha sido la clave para que el conjunto crepuscular mantenga un ritmo arrollador en la postemporada, consolidándose como una pieza inamovible en el esquema ofensivo de los pájaros rojos.

Los números que le dieron el sabor a la victoria

Durante el periodo evaluado, Luisangel Acuña registró estadísticas que parecen sacadas de un videojuego. En apenas cuatro juegos disputados, el nativo de La Sabana tomó 19 turnos al bate, logrando conectar cinco imparables. Sin embargo, lo que realmente resalta es la calidad de esos batazos: cuatro de sus hits fueron cuadrangulares.

Este despliegue de poder le permitió remolcar nueve carreras y anotar en siete ocasiones, dejando un promedio de bateo de .263. Pero donde realmente se nota el impacto de Acuña es en su OPS de 1.259.

Una noche histórica de cuatro cuadrangulares

El punto de inflexión para esta nominación fue su histórica jornada contra los Bravos de Margarita. Acuña se convirtió en el primer jugador en los más de 80 años de historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en conectar cuatro jonrones en un solo juego. Esta hazaña no solo grabó su nombre en los libros de récords, sino que sirvió para sentenciar una victoria contundente que mantiene a los Cardenales de Lara en lo más alto de la tabla del Round Robin.