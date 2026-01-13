LVBP: Alerta en el nido: Cardenales de Lara pierde a una pieza clave para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la LVBP 2025-2026 entra en su etapa más crítica, y los Cardenales de Lara han recibido noticias que sacuden su planificación. En medio de la lucha por un cupo a la Gran Final, la gerencia y el cuerpo médico del equipo crepuscular confirmaron el estado de salud de dos de sus figuras más importantes: Eduardo García y Max Castillo.

Bajo la dirección de César Izturis, el equipo debe ahora buscar alternativas urgentes para suplir una baja sensible en el cuadro interior y gestionar con pinzas el brazo de su mejor lanzador.

Eduardo García: Baja definitiva por fractura

La noticia más difícil para la fanaticada larense es la confirmación de la gravedad de la lesión de Eduardo García. El talentoso infielder, que venía siendo una bujía para el equipo, ha quedado oficialmente fuera por el resto de la postemporada tras sufrir una fractura no desplazada en el tercio distal del cúbito de su brazo derecho.

García no solo aportaba una defensa de élite, sino que su bate oportuno había sido fundamental en las victorias recientes de los Pájaros Rojos.

Max Castillo: Entre el descanso y el regreso a la lomita

En el departamento de lanzadores, la situación de Max Castillo mantiene a todos en vilo, aunque con un matiz de esperanza. El as de la rotación presentó un absceso en su codo derecho que lo obligó a apartarse momentáneamente de la acción.

Sin embargo, el reporte médico es alentador: Castillo realizó una sesión de bullpen recientemente y no reportó molestias. El plan de los Cardenales es llevarlo con cautela para asegurar que esté al 100% en la recta final del Round Robin.

La hoja de ruta para el as del pitcheo

Para que Max Castillo regrese al montículo, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de seguimiento estricto: