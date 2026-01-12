LVBP: Luisangel Acuña va tras los pasos de una figura de poder en Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del Round Robin para los Cardenales de Lara está siendo fenomenal, y gran parte de eso se debe al bate de Luisangel Acuña. Y es que en cuestión de cinco presentaciones ha sacado a relucir su chapa de grandeliga, tanto a nivel ofensivo como defensivo, algo que puede ser determinante para las aspiraciones del equipo larense.

Luisangel brilla en su primer Round Robin

Durante la jornada del pasado sábado, Luisangel destacó al irse de 6-4 con cuatro jonrones y siete carreras impulsadas, marcando de esa manera una hazaña en lo que se refiere al Round Robin.

Y es que a falta de 11 compromisos para finalizar la fase semifinal, el grandeliga venezolano podría dejar atrás las cifras de producción que dejó en su momento Mario Lissón en estas instancias, con 10 vuelacercas y 18 carreras remolcadas.

Para nadie es un secreto que Luisangel Acuña no es un jugador de muchos cuadrangulares, aunque su versión de esta campaña apunta a otra cosa. Cabe recordar que esta es su primera experiencia en un Round Robin de la LVBP, ya que su participación con Cardenales de Lara en la 2024-2025 finalizó en diciembre.

Números de Luisangel Acuña en el Round Robin 2025-2026