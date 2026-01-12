LVBP: Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez comparten el Productor del Año

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha sido testigo de un evento sin precedentes en su historia reciente. Por primera vez, dos jugadores pertenecientes al mismo equipo han sido galardonados simultáneamente con el premio al Productor del Año. Se trata de Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, las bujías ofensivas de Caribes de Anzoátegui, quienes alcanzaron la gloria con un empate técnico de 242 puntos cada uno.

Junto a ellos, Herlis Rodríguez completó un podio totalmente anzoatiguense, demostrando que el poder ofensivo de Caribes no tuvo rivales en la temporada regular.

Un empate histórico que rompe los registros de la LVBP

El premio al Productor del Año, otorgado por "Numeritos Gerencia Deportiva", se define mediante una fórmula matemática estricta que premia la eficiencia con el madero. En esta ocasión, la paridad fue absoluta. Aunque es la cuarta vez en la historia de la liga que dos jugadores comparten este honor, nunca antes los protagonistas habían vestido el mismo uniforme.

Los antecedentes se remontan a las duplas de Chad Curtis y William Magallanes (91-92), Luis Raven y Magglio Ordóñez (97-98), y Chris Jones junto a Alex Cabrera (00-01). Sin embargo, Fuenmayor y Pérez han roto el molde al lograrlo como compañeros de equipo.

El desglose de los números de Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez

Para comprender cómo llegaron a los 242 puntos, es necesario analizar la fórmula: dos puntos por carrera remolcada y anotada, un punto por base alcanzada y por boleto, restando una unidad por cada corredor dejado en posición anotadora.

Balbino Fuenmayor, un veterano de mil batallas, cimentó su éxito con 48 remolcadas, 29 anotadas y 129 bases alcanzadas. Por su parte, Hernán Pérez mostró una versatilidad impresionante al registrar 52 fletadas y 42 anotadas, compensando con su disciplina en el plato al negociar 29 pasaportes. Ambos jugadores fueron el motor que mantuvo a Caribes en la pelea, castigando sin piedad al pitcheo contrario.

El dominio total de Caribes de Anzoátegui

La noticia no termina con el empate en la cima. Herlis Rodríguez, también ficha de la Tribu, se quedó con el tercer lugar del ranking con 236 unidades. Fuenmayor y Pérez ahora inscriben sus nombres en una lista dorada de Caribes que incluye a leyendas como Magglio Ordóñez, Eliézer Alfonzo y Niuman Romero como los otros aborígenes en lograr la distinción.