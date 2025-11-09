LVBP: Mario Lissón: "Haré lo que sea necesario para ayudar al Magallanes"

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras más llamativas que presentó Navegantes del Magallanes en su staff técnico, para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, fue sin duda Mario Lissón. Y es que la organización sabía que esa sabiduría y amor por el equipo podían marcar la diferencia entre los peloteros.

Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido nada positivo para la Nave. Tras la crisis de resultados, la directiva no vio otra opción que salir del manager Eduardo Pérez, cediéndole de esa manera el mando a Lissón como interino. Hasta los momentos, todavía no ha habido una reacción colectiva, pero todo es cuestión de tiempo para que lo logren.

Lissón, feliz de dirigir al Magallanes

Para esta jornada del domingo, Navegantes del Magallanes tiene su cuarto enfrentamiento de la temporada contra Leones del Caracas, en el Estadio Monumental. A manera de previa, Mario Lissón habló para las cámaras de Meridiano sobre lo que ha significado este nuevo e inesperado rol.

"Es importantísima esta primera experiencia como interino. Cuando comenzó la temporada no tenía eso en mi mente, nadie esperaba el arranque que tuvimos, pero las circunstancias me tienen aquí", comentó.

Luego añadió: "Magallanes es mi casa. Yo me siento muy bien aquí, porque es una organización especial en mi corazón. Haré lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar".

Si bien se trata de un cargo provisional, Mario Lissón sabe que tiene que sacar lo mejor de sus peloteros lo más pronto posible. Y es que dentro de muy pocos días llegará Yadier Molina para encargarse de la Nave y así tratar de darle un giro a las cosas.

"Hay bastante comunicación desde que se anunció que venía para acá. Hemos estado hablando todos los días. Yadier es un competidor, un ganador, va a venir a ayudarnos y él sabe que cuenta con un staff que va a hacer todo lo que él necesite para ponernos a ganar", finalizó.