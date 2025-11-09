LVBP: Duelo de pitcheo en Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se vivirá el 4to juego de la serie particular entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. El encuentro se prevé como un duelo de pitcheo, con dos lanzadores que cuentan con un gran nivel en este 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Erick Leal será el lanzador por el Caracas. El derecho de 30 años tiene efectividad de 2.35 en 15.1 innings y apodado 'Mr. K' por su precisión quirúrgica. Leones acumula cinco triunfos seguidos y Leal ha sido determinante para el buen momento que atraviesa el equipo.

Ricardo Sánchez estará en la lomita por el Magallanes. El zurdo de Puerto Cabello regresa tras dos años marcados por lesiones y reconstrucción. El equipo turco lo necesita como salvavidas: suma seis derrotas consecutivas y sus abridores apenas lanzaron 13.2 innings en toda la semana pasada.

Navegantes del Magallanes necesita una victoria para salir del mal momento

Navegantes del Magallanes suma 6 derrotas consecutivas en un comienzo de temporada para el olvido. Una victoria contra Leones del Caracas sería perfecto para cerrar y comenzar la semana con buen pie. Ricardo Sánchez debe ser ese líder silencioso que la Nave necesita.

Magallanes atraviesa una crisis total: seis derrotas consecutivas, récord de 5-14 y ofensiva anémica. Son últimos en average colectivo (.223), slugging (.327) y carreras anotadas (66). El pitcheo abridor colapsó con solo 13.2 innings en la semana pasada y una ERA de 10.54. Urgen soluciones inmediatas.

Los refuerzos son clave para salir del mal momento, pero el equipo necesita un lavado de imagen para cambiar la dinámica. Una victoria contra unos Leones enrachados podría ser lo que necesita el club para salir del pésimo momento en el que está sumergido.