LVBP: Tucupita Marcano, el bate más caliente de Magallanes para enfrentar a Leones

El Estadio José Bernardo Pérez vivirá el tercer careo de esta temporada 2025-2026 de la LVBP entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. La mesa está servida para un duelo emocionante e imperdible, y si tenemos que hablar de bateadores inspirados hay que resaltar la labor de Tucupita Marcano.

Más allá que el conjunto carabobeño esté inmerso en una crisis de resultados, lo que viene haciendo el jardinero venezolano lo convierte en la principal amenaza para los capitalinos. Es por eso que el abridor José Torres, así como el resto de lanzadores del bullpen, deberán tener mucha precaución al momento de enfrentarlo.

Tucupita no para de batear y batear

Para tener una pequeña idea del gran presente de Tucupita Marcano a la ofensiva, solo hay que mencionar que se ha embasado en nueve de sus últimas 10 presentaciones. De hecho, a eso habría que sumarle que en lo que va de esta cuarta semana de ronda regular suma tres juegos multi-hit.

Previo al inicio de esta jornada sabatina, el utility del Magallanes es el tercer pelotero con mejor promedio al bate del torneo venezolano, así como el segundo en OPS. Pero si hablamos única y exclusivamente de su equipo, es el líder en hits, promedio, OBP y OPS.

En las dos primeras presentaciones contra Leones del Caracas, Tucupita Marcano se fue de 4-1 y de 3-1. Ciertamente, no fue un bate decisivo en dichos juegos, pero con su desempeño reciente las cosas podrían tomar un giro más productivo para él en este tercer enfrentamiento.

Números de Tucupita Marcano en la temporada 2025-2026 de la LVBP