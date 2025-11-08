LVBP: Este es el resumen de los últimos 10 enfrentamientos entre Caracas y Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Con el permiso de los demás equipos de la LVBP, no hay nada como un Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes. Justamente, esos dos equipos serán el centro de atención durante la jornada de este sábado, cuando se midan por tercera ocasión en esta campaña 2025-2026.

El careo que se realizará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia verá dos versiones totalmente opuestas de los eternos rivales. Por un lado, los melenudos llegan inspirados y sin conocer la derrota en esta cuarta semana de ronda regular. Mientras que por el otro, los filibusteros están inmersos en una crisis de resultados que no los ha dejado salir del sótano de la clasificación.

Magallanes, a extender su invicto este año sobre Leones

Si bien Navegantes del Magallanes apenas suma cinco victorias en esta zafra, dos de ellas han sido justamente contra Leones del Caracas. Y es que ambos compromisos se han decidido con marcadores bastante ajustados, lo que da a entender que los dos equipos han dejado todo sobre el terreno de juego.

El pasado 29 de octubre, la Nave concretó una gran remontada en el Estadio Monumental para ganar 4 a 3, anotando tres carreras en los últimos tres innings. Luego, el 1 de noviembre, hicieron lo propio en Valencia con el apoyo de su gente, solo que en esa ocasión ganaron 5 a 4 luego de dejar a los capitalinos en el terreno.

Con ese par de victorias recientes, Navegantes del Magallanes parte con leve ventaja sobre Leones del Caracas en los últimos 10 enfrentamientos. Recordemos que durante la temporada 2024-2025 la serie particular finalizó empatada, con cuatro triunfos por bando.

Asimismo, cabe agregar que a lo largo de esos compromisos los carabobeños han anotado un total de 74 carreras, en tanto que los capitalinos suman 53 anotaciones.

Últimos 10 juegos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes