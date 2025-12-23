Frank Quintero es homenajeado por el 40° aniversario de su icónico álbum "La Calle del Atardecer"

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de celebración de Frank Quintero fue concebido como un tributo a la huella artística que este álbum ha dejado a lo largo de cuatro décadas, y fue organizado por las empresas aliadas Booking Show y Publinsite, junto al equipo de representación del artista.

Más allá del carácter protocolar, el evento se desarrolló como un espacio íntimo de encuentro entre amigos, músicos y aliados que han acompañado a Quintero a lo largo de su trayectoria.

Honor al gran Frank Quintero

Durante la ceremonia, Maye Parra, CEO de Booking Show, expresó su agradecimiento y destacó el origen de la iniciativa: “Soy una persona sumamente agradecida, creo en las diosidencias. Quiero darle un fuerte aplauso al señor Fernando Valladares, baterista del señor Frank Quintero, porque realmente él fue el que nos recordó la idea de por qué no celebrar los 40 años de uno de los discos más exitosos de Frank”.

Los directivos hicieron entrega de un reconocimiento especial al artista, resaltando no solo su maestría musical, sino también su capacidad de conectar con distintas generaciones a través de letras y melodías que hoy forman parte del ADN musical del país.

Por su parte, Randy Alvarado, director de Publinsite, señaló que el homenaje también responde a una visión de futuro: “Quisimos compartir este gesto tan bonito y tan sentido con gente que realmente sintiera valor y agradecimiento por todo lo que estamos haciendo, y por la estructura que estamos preparando para el 2026”.

En la misma línea, Vanessa De Freites, directora de Publinsite, agradeció al artista destacando el vínculo humano que se ha construido a lo largo del tiempo: “Gracias a ti, Frank Quintero, porque más allá del artista, hemos tenido el privilegio de conocerte como persona”.

Quintero estuvo acompañado por sus managers, músicos de escena de toda la vida, amigos cercanos y representantes de la prensa, quienes han sido testigos del crecimiento y la evolución de un repertorio que continúa vigente a cuatro décadas de su lanzamiento.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la proyección de un material audiovisual exclusivo, en el que colegas, amigos y personalidades del medio que no pudieron asistir presencialmente enviaron mensajes de admiración y gratitud.

En sus palabras, destacaron la trascendencia del álbum y celebraron su permanencia en el tiempo con la misma fuerza y sensibilidad que en su estreno.

Visiblemente emocionado, Frank Quintero agradeció el homenaje y reflexionó sobre el significado de esta obra en su vida artística: “Celebrar ‘La Calle del Atardecer’ es celebrar la historia de nuestra música. Este álbum no solo marcó un antes y un después en mi carrera, sino que me permitió construir puentes con un público que me ha acompañado fielmente por más de cuatro décadas”.

Nota de prensa