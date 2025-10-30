Frank Quintero dedica música a San José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido cantautor Frank Quintero, una de las figuras más emblemáticas de la música en español, ha compartido a través de sus plataformas digitales los detalles íntimos que dieron origen a su más reciente composición dedicada a San José Gregorio Hernández.

El tema, que ha conmovido a miles de seguidores, surge de una experiencia personal marcada por la fe, la gratitud y una reflexión sobre el poder del servicio y la esperanza.

“Esta no es solo una canción; es el testimonio de un momento. San José Gregorio Hernández representa para mí y para muchos la esperanza tangible y la nobleza del espíritu. "Santo" nació de la necesidad de rendir tributo a esa luz que sigue guiando a nuestros venezolanos”, expresó Quintero.

A través de esta pieza musical, Frank logra transformar una vivencia espiritual en arte, creando una obra que invita a la reflexión y al consuelo. Su mensaje conecta con quienes encuentran en la fe una fuerza que trasciende las palabras y se convierte en melodía.

Frank Quintero, un ícono musical

Frank Quintero es uno de los cantautores venezolanos más influyentes de su generación, con una trayectoria de más de cinco décadas.

Su obra, que fusiona el pop y el rock con letras introspectivas, incluye éxitos atemporales como “La Dama de la Ciudad”, “Solo para Dos” y “Química”.

Ha sido merecedor de múltiples premios y reconocimientos internacionales, incluyendo nominaciones al Grammy, consolidándose como un referente del arte venezolano.