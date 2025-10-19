José Gregorio Hernández: La entrevista al hombre del accidente que le arrebató la vida

Suscríbete a nuestros canales

Hoy, domingo 19 de octubre, Venezuela vive una jornada histórica con la Canonización de José Gregorio Hernández, elevando a los altares al conocido cómo el médico de los pobres.

Mientras la fe recorre todo el país por la consagración del primer santo venezolano, resurge la duda de quién fue el hombre que accidentalmente le quitó la vida a José Gregorio Hernández y la única persona que logró una entrevista al conductor involucrado en su trágica muerte.

Muerte de José Gregorio Hernández

Hace más de 100 años, el domingo 29 de junio de 1919, el Santo José Gregorio Hernández perdió la vida en un accidente automovilístico, en Caracas.

El impacto le ocasionó un golpe fuerte en la cabeza y fue trasladado de inmediato al Hospital Vargas, en la parroquia San José, donde fue declarado muerto por una fractura craneal.

Por décadas, el consagrado médico de los pobres, fue recordado por su legado, obras y ayuda a los más necesitados. Sus hitos se convirtieron en muestra de fe de los venezolanos.

Entrevista al hombre involucrado en el accidente de José Gregorio Hernández

Cinco décadas más tarde del accidente, el periodista José Emilio Castellanos obtuvo el primer y único acercamiento con el hombre que conducía el carro que le quitó la vida al Santo.

Fernando Bustamante fue el responsable al volante, por años consumido por el peso de la culpa no dio declaraciones y su paradero era incierto hasta 1977, cuando Castellanos dio con él.

Durante la entrevista, el hombre relató los hechos. Según cuenta, ese día conducía hacia la esquina Urapal cuando, sin esperarlo, José Gregorio apareció delante del tranvía, aunque intentó frenar, todo ocurrió en segundos.

El “Médico de Isnotú” perdió el equilibrio y cayó, golpeándose aparatosamente la cabeza contra el borde de la acera. “Yo no lo maté. Fue un accidente. Pero mi alma ha cargado con su muerte toda la vida”, dijo.

“No hay un solo día en que no me acuerde de él. Siempre supe que era un hombre de Dios”, afirmó, siendo estas sus últimas palabras.

José Emilio Castellanos, el periodista que logró la entrevista

Nacido en Caracas, pero orgullosamente barquisimetano, José Emilio Castellanos trabajó para El Nacional y la Embajada de Venezuela en Washington, se aventuró en obtener el testimonio del hombre responsable del accidente de José Gregorio Hernández.

Gracias a su perseverancia, en la actualidad conocemos lo que fue para Bustamante estar involucrado en el hecho, con un relato que, a pesar de los años, continúa vivo y siendo parte de la historia.