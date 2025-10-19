Celebraciones históricas: Canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 25 de octubre, la ciudad de Caracas se convertirá en el centro de atención espiritual con la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Este anuncio fue realizado por Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo de Caracas, quien destacó la importancia de este evento para el pueblo venezolano.

El Estadio Monumental será el escenario principal donde se llevará a cabo la misa, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Alberto Ortega. Este evento contará con la concelebración de 41 obispos, prometiendo unir a los asistentes en un ambiente de fe y esperanza.

Organización y responsabilidad ciudadana

La Arquidiócesis de Caracas, en colaboración con la Conferencia Episcopal, ha diseñado un evento meticulosamente organizado. Se han emitido entradas numeradas para asegurar un desarrollo ordenado de la celebración. Monseñor Biord hizo un llamado a los inscritos para que asistan o cedan sus entradas a otros si no pueden participar, resaltando la responsabilidad y el compromiso del pueblo venezolano.

El evento no solo será una celebración religiosa, sino también un espectáculo cultural. Se espera la participación de mil cantantes y 500 músicos provenientes de diversas parroquias, quienes ofrecerán un show que será transmitido por televisión a través de una señal generada por la Arquidiócesis y difundida por varios canales locales.

Peregrinaciones y actos en todo el país

Durante las celebraciones, se entregará la reliquia de Madre Carmen Rendiles, que recorrerá catedrales y diócesis del país, siguiendo el exitoso modelo de la peregrinación de la reliquia de José Gregorio Hernández hace tres años. Además, el 26 de octubre, el Cardenal Baltazar Porras oficiará una misa en Isnotú, seguida por otra liturgia con obispos el 1 de noviembre en el mismo lugar.

Las festividades se extenderán a Barquisimeto, Cabudare y otros lugares, consolidando una verdadera fiesta nacional. Este mensaje refleja la esperanza y unidad que estas canonizaciones representan, marcando un hito histórico para Venezuela y sus habitantes.