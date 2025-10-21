LVBP

LVBP: El juego entre Tigres y Águilas queda suspendido de forma oficial por esta razón

Este martes 21 de octubre da inicio la segunda semana de acción en la zafra 2025-2026

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 12:52 pm
LVBP: El juego entre Tigres y Águilas queda suspendido de forma oficial por esta razón
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de este martes 21 de octubre entre los Tigres de Aragua y las Águilas del Zulia finalmente ha sido suspendido. La razón de la decisión se debe por un derrumbe que dejó varado al equipo zuliano en carretera, lo que pone en duda su llegada al estadio a tiempo para el encuentro. La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) confirmó oficialmente la suspensión.

NOTAS RELACIONADAS

Situación en la vía Carora - Barquisimeto

Según reportes de Nerio Villalobos (@Neriojosex) en su cuenta X, el derrumbe ocurrió a la altura del cerro Turturia, en la vía Carora - Barquisimeto. Esta situación afectó directamente a la delegación de las Águilas, que se trasladaba para enfrentar a los Tigres en calidad de visitante. Las autoridades locales trabajan para despejar la carretera, pero no se sabe con exactitud cuánto tiempo tomará restablecer el tránsito por completo.

La LVBP se tomó un tiempo prudente para dar a conocer su decisión, aunque al final no tuvo otra opción que suspender el encuentro debido a la complicada situación. Ahora falta conocer para cuando quedaría reprogramado el juego entre los bengalíes y los rapaces. Los seguidores de ambos equipos estarán atentos a cualquier actualización.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 21 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol