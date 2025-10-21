LVBP: El juego entre Tigres y Águilas queda suspendido de forma oficial por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de este martes 21 de octubre entre los Tigres de Aragua y las Águilas del Zulia finalmente ha sido suspendido. La razón de la decisión se debe por un derrumbe que dejó varado al equipo zuliano en carretera, lo que pone en duda su llegada al estadio a tiempo para el encuentro. La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) confirmó oficialmente la suspensión.

Situación en la vía Carora - Barquisimeto

Según reportes de Nerio Villalobos (@Neriojosex) en su cuenta X, el derrumbe ocurrió a la altura del cerro Turturia, en la vía Carora - Barquisimeto. Esta situación afectó directamente a la delegación de las Águilas, que se trasladaba para enfrentar a los Tigres en calidad de visitante. Las autoridades locales trabajan para despejar la carretera, pero no se sabe con exactitud cuánto tiempo tomará restablecer el tránsito por completo.

La LVBP se tomó un tiempo prudente para dar a conocer su decisión, aunque al final no tuvo otra opción que suspender el encuentro debido a la complicada situación. Ahora falta conocer para cuando quedaría reprogramado el juego entre los bengalíes y los rapaces. Los seguidores de ambos equipos estarán atentos a cualquier actualización.