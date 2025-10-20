LVBP: Águilas del Zulia pierden a un pelotero importante por lesión

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia arrancaron la temporada 2025-2026 de la LVBP demostrando muy buen beisbol en sus cuatro primeras presentaciones en el Luis Aparicio "El Grande". Sin embargo, en la noche del domingo cayeron con pizarra de 8 a 1 frente a Navegantes del Magallanes, dejando así su récord en 2 triunfos y 2 derrotas.

Pero como si dicho revés no fuese suficiente, el conjunto zuliano también fue testigo de un mal momento que protagonizó uno de sus peloteros más importantes. Y es que Osleivis Basabe, quien apenas tomó un turno al bate en la jornada dominical, debió ser retirado del compromiso tras una lesión.

Águilas, sin Basabe por varios días

El inconveniente del grandesligas venezolano ocurrió en la misma primera entrada. En su duelo ante el abridor Zach Plesac, disparó un rodado hacia los lados de la primera base, y en su intento por llegar a salvo se deslizó sobre la almohadilla. Si bien continuó en el juego, al final el manager Lipso Nava decidió retirarlo por precaución.

Ahora, durante este lunes, la organización anunció que Osleivis Basabe sufrió una lesión en el dedo pulgar de su mano izquierda, por lo que salió del roster para esta semana. En su lugar ingresó el también infielder José Colmenares.

Vale agregar que el oriundo de Bobures había conectado hit en sus cuatro presentaciones con las Águilas del Zulia. A sus estadísticas también se le suman dos dobles, dos carreras impulsadas y dos anotadas.