LVBP: Franklin Barreto inicia la temporada en un estado de forma envidiable

La temporada 2025/26 ha empezado con varias notas positivas para Tiburones de La Guaira. De la mano de Gregorio Petit, quien asumió el puesto de manager del equipo, el conjunto litoralense tiene la misión clara de regresar al Round Robin, luego de haber quedado por fuera en la 2024/25, y para hacerlo, deben contar con la mejor versión de varias de sus piezas.

Entre estas piezas que buscan reencontrarse con un nivel alto, se encuentra el exgrandesligas Franklin Barreto. "Kaki" tuvo una campaña anterior sumamente complicada, en la que una lesión le impidió poder aportarle más a La Guaira, ya que solamente pudo tomar un total de 55 turnos al plato.

A pesar de que las lesiones siguieron castigándolo durante buena parte del 2025, Barreto llegó desde temprano a los entrenamientos de su organización, y por lo menos en este inicio de la zafra luce sano y listo para rendir al máximo nivel, tal como lo demostró este domingo en el triunfo de los suyos ante Cardenales de Lara.

La exitosa jornada de Franklin Barreto

Ante los Cardenales de Lara, Franklin Barreto vivió la que probablemente sea una de sus mejores actuaciones vitalicias. En seis turnos al bate, el nacido en Caracas se fue de 6-3, con par de sencillos y un batazo de vuelta completa, además de impulsar una de las 16 carreras que su equipo fabricó para vapulear a Cardenales.

A sus 29 años de edad, es bastante claro que Barreto todavía tiene bastante que dar en el beisbol, por lo que su salud durante esta temporada será prioridad. Eso sí, si algo deja en claro la línea ofensiva de .294/.400/.471/.871 que muestra en sus primeros juegos es que, estando sano, es un bateador de cuidado en nuestro circuito.