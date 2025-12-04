LVBP: José Alguacil superó los 350 juegos con Leones y así va su récord de por vida

Suscríbete a nuestros canales

Previo al inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP, los rumores sobre la posible no continuidad de José Alguacil con Leones del Caracas no pararon de cesar semana tras semana. Ahora, con una zafra ya casi en su recta final, el manager venezolano continúa al mando del equipo, pero viviendo horas bajas.

El elenco capitalino se encuentra en el sótano de la clasificación, con marca de 17 victorias y 21 derrotas. Si bien la brecha con los puestos que dan acceso directo al Round Robin es muy corta, el desempeño colectivo es lo que realmente preocupa en ese intento por escalar posiciones.

Alguacil y sus altibajos con Leones

Si dejamos a un costado la presente campaña, José Alguacil ha sido capaz de meter a los Leones del Caracas en tres postemporadas de cuatro posibles, además que en una de esas alcanzó la final y posteriormente conquistó el título. Pero cuando se trata del equipo más laureado de la LVBP, la exigencia aumenta exponencialmente.

Y es que no se trata si los melenudos avanzan al Round Robin o clasifican a una final, sino más bien en la manera que lo hacen. El juego en sí lo es todo, y cuando un equipo no está balanceado y pierde de formas inesperadas, entonces surge un ambiente pesado entre jugadores, staff técnico, directiva y fanaticada. Tal como está sucediendo a día de hoy.

Dicho todo esto, y previo al choque de este jueves contra Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental, el manager José Alguacil mantiene un récord positivo de por vida con los Leones del Caracas. La única pregunta que falta por una respuesta es, ¿seguirá aumentando sus números con la organización o, por el contrario, ya tiene sus juegos contados?

Récord de José Alguacil con Leones del Caracas hasta el 3 de diciembre del 2025: