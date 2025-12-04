Magallanes presenta este lineup para el duelo ante Tigres en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes enfrentarán esta noche a partir de las 7:00 p.m. a los Tigres de Aragua con la misión de comenzar una nueva racha y ya confirmaron su alineación de cara a este duelo.

Los dirigidos por Yadier Molina tuvieron una semana siete perfecta, iniciaron la ocho perdiendo y este miércoles, regresaron a la senda victoriosa nuevamente. Es por esa razón, que el objetivo de los "Filibusteros" es comenzar una nueva seguidilla que les permita subir a los puestos de clasificación.

Alineación de Magallanes contra Tigres:

Carlos Rodríguez CF Eliézer Alfonzo Jr. C Andretty Cordero 1B Luis Sardinas BD Rougner Odor 2B Yasiel Puig RF Tucupita Marcano SS Renato Núñez LF José Gómez 3B.

El encargado de subirse al morrito por parte de la "Nave Turca" será el derecho Bryan Mata, uno de los brazos más consistentes en esta campaña de esta novena.

Este será el sexto encuentro entre estas novenas en la temporada y hasta el momento, los "Bengalíes" lideran la serie 3-2.