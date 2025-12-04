LVBP: Gorkys Hernández toma distancia en la carrera por el título de bateo

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que tuvo un inicio lento con los Tigres de Aragua, Gorkys Hernández se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los nombres más importantes de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, gracias principalmente a una campaña que ha sido sensacional con el madero.

El oriundo de Guiria logró hace poco una hazaña sensacional, al conseguir el récord de más partidos consecutivos con al menos un imparable en la historia de los Tigres de Aragua, al lograr hilvanar al menos un hit por 22 encuentros seguidos. Precisamente, ese espectacular momento lo disparó de gran manera hacia el liderato de bateo, en donde cada vez saca más ventaja.

Gorkys Hernández lidera con comodidad

En el duelo de este miércoles 3 de diciembre ante los Leones del Caracas, Gorkys Hernández vivió una jornada fantástica en la caja de bateo, al conectar tres inatrapables en cinco turnos al bate, incluyendo un triple impulsor de una carrera en la parte baja del segundo episodio.

Con esta buena faena ante el conjunto caraquista, "The Hunter" elevó su promedio al bate a .384, y ya le saca 20 puntos de distancia a su más cercano perseguidor, el novato Jadher Areinamo, quien además paró su participación en la LVBP para realizar trámites de visado.

Gorkys Hernández posee además excelentes números de .477/.493/.970 en el resto de promedios (OBP, slugging y OPS), y lidera la LVBP en imparables conectados, con 56, uno más que Alexi Amarista, quien lo sigue de cerca. Sin duda, una campaña formidable para un toletero que busca su segunda corona de bateo en Venezuela.