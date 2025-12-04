Segunda de la reaparecida: El ajuste que puede definir la primera válida en la jornada de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la reunión 47, que se celebrará en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, la jornada dominical formará parte de la décima cuarta fecha del tercer meeting hípico. En esta etapa, tanto jinetes como entrenadores buscarán aumentar sus registros, y algunos intentarán tomarse la primera foto en el recinto de ganadores a medida que se aproxima la culminación de la temporada 2025.

Datos hípicos: Ajuste Veloz La Rinconada

El caballo Counsellor, entrenado por Ramón García Mosquera, se perfila como una de las participantes a convertirse en sorpresa en la séptima carrera, primera válida. Esta competencia reúne a caballos nacionales e importadas de tres años, tanto debutantes como no ganadores. Se correrá sobre una distancia de 1.200 metros.

Es importante señalar que, luego de su reaparecida, este ejemplar contará por segunda ocasión consecutiva con la monta de Maykor Ibarra. El jinete, quien ya lo condujo el pasado 16 de noviembre, presenció cómo, a pesar de sufrir un tropiezo en los metros finales, el caballo mantuvo el paso y arribó en la tercera posición, en la carrera ganada por Rebelde del Valle.

Esta yunta jinete-entrenador hasta el momento tiene cuatro participaciones en conjunto y solo han podido conseguir un triunfo y esta semana pudieran mejorar esos números.

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 03 de noviembre del 2025, arrojaron que Counsellor: 12,4 24,3 37 (600MTS) (EP) 50,4 2P 65,3/ 83,2// veloz y bien con remate de 12,2 con el traqueador E.Flores, de acuerdo a los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

