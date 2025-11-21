Ramón García Mosquera es un pozo de fe con sus presentados para la R45 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes este viernes 21 de noviembre en la pista del hipódromo La Rinconada. Uno de los entrenadores más exitosos y reconocidos en el óvalo caraqueño es sin duda Ramón García Mosquera quien presenta cuatro ejemplares para la jornada dominical número 45.

Ramón García Mosquera: Entrevista en vivo Ejemplares R45 La Rinconada

El trainer García Mosquera compartió en la presente entrevista sus impresiones sobre cada uno de sus ejemplares, y así brindar un análisis detallado.

Entrenador Ramón un gran saludo para usted. En principio contaba con cinco compromisos, pero con el retiro de la yegua Rosa Negra, ahora tendrá cuatro presentados para la R45. Inicia en la primera competencia con las dosañeras: Miss Ducati y Bárbara Guadalupe.

-La debutante Miss Ducati es una potra pequeña que no se ha visto mal, pero tendrá que correr contra las tres norteamericanas. Creo que esta potra hará su buen debut, pero la carrera es un poco complicada y Bárbara Guadalupe que viene de llegar dos veces segundas, anda excelente, pero también correrá con las norteamericanas y esperamos haga una buena carrera.

La yegua Queen Lety participará en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, con la conducción del Francisco Quevedo y estrena el implemento Gríngola (+Gr) ¿Qué nos puedes decir sobre la potra?

-Esta yegua viene de llegar tercera. Para está ocasión le estamos colocando por primera vez el implemento gríngola pues ella es un poco distraída. Esperemos que, con el uso del implemento, la yegua se asiente un poco más en el trabajo y hagamos una excelente carrera.

Y culmina su compromiso en la cuarta válida con la castaña Rompeparadigmas que reaparece tras un corto paro de 35 días y la monta su jinete habitual Yonkleiver Díaz.

-Esta yegua viene de llegar segunda contra las cuatroañeras y para esta oportunidad correrá contra las cincoañeras y con el favor de Dios tendremos muchas oportunidades de ganar.