Atención: En la segunda válida para el 5y6 de la R45 se presenta el retiro de una de las favoritas

La reunión número 45 del tercer meeting será este domingo 23 de noviembre por lo que se realizará una programación de 12 competencias que incluye dos clásicos de grado contemplado en el calendario hípico.

En horas de la noche de este martes 18 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de otra yegua que estaba inscrita para participar en la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Precisamente, para esta prueba válida participaba la tresañera Rosa Negra (número 5), repetía en la monta del experimentado jinete Johan Aranguren y la entrenaba, el siempre destacado Ramón García Mosquera.

La zaina contaba con una campaña de nueve actuaciones sin victorias en el óvalo de Coche.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día 09 de este mes, llegó segunda a 3 1/2 cuerpos de Easyasyouplease (USA). Culminada la competencia su jinete Johan Aranguren informó ante la Junta de Comisarios del INH que la potra Rosa Negra tuvo tropiezos en los 600 finales.

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron a la pupila de Traversa es por Estado Febril. Con este retiro se le suma también al retiro de la yegua Anasoli (número 3) que también estaba inscrita en esta misma competencia.