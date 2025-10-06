Entérate del tiempo que tenía sin ganar Johan Aranguren en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 5 de octubre se llevó a cabo la reunión número 38 del calendario hípico, la cual formó parte del tercer meeting del año. La jornada ofreció una programación de 12 emocionantes competencias que, en esta ocasión, no incluyeron pruebas selectivas de grado.

El 5y6 Nacional continuó en su ascenso de su cifra histórica, pues el monto sellado totalizó Bs. 157.050.630,00, un resultado que establece el récord número 25 para su jugada.

En cuanto a los dividendos, 1421 afortunados ganadores completaron los seis de la fama y cobrarán la cantidad de Bs. 59.086,00 cada uno, mientras que 16.384 ganadores acertaron cinco de las carreras válidas, por lo que recibirán un premio de Bs. 1.328,56 cada uno.

El destacado jinete profesional Johan Aranguren contó con dos compromisos de montas para la mencionada jornada dominical y en esta ocasión visitó al recinto de ganadores en la cuarta carrera del ciclo no válido con la yegua Mía Ragazza (número 1), con la preparación de Carlos Radelli para los colores del Stud Los Samanes Racing.

El tiempo de la competencia fue de 80’’4 para los 1.300 metros del recorrido y arrojó un dividendo que reventó la taquilla de 4.149,67 a ganador.

Aranguren llega a un total de 11 victorias en lo que va de este año y la última vez que consiguió la victoria en el óvalo de Coche fue el pasado 13 de julio del presente año con la yegua Bella Antonella presentada por Yordi Carvajal.