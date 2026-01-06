LVBP: Águilas del Zulia se prepara para reanudar las acciones del Round Robin con varias ausencias

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional se prepara para reiniciar su calendario y las Águilas del Zulia continúan su preparación en Maracaibo con la mirada fija de hacer historia en el Round Robin. Los rapaces buscan extender su buen desempeño que han generado durante la temporada 2025/2026 de la LVBP.

El equipo viajará hacia la Isla de Margarita para disputar una serie de dos juegos contra los Bravos, los días miércoles 7 y jueves 8 de enero, respectivamente. Estos duelos serán un termómetro importante para ver cómo se puede potenciar el roster en las próximas semanas.

Por lo tanto, el cuerpo técnico comandado por Lipso Nava se enfoca en afinar aspectos tácticos, no solo en la rotación, sino en el orden ofensivo, ya que habrá ausencias significativas que pueden afectar de alguna manera la estabilidad de un equipo que ha contado con un talento joven innegable.

Águilas del Zulia – Round Robin

Uno de los aspectos más comentados en la previa de esta serie contra los Bravos es la ausencia de Jackson Chourio, quien fue uno de los grandes protagonistas de la franquicia desde su debut en esta temporada de la pelota criolla.

Sin embargo, el jugador no regresará para esta nueva fase de la postemporada, según un reporte de Diamante 23. La baja de Chourio es una de las grandes preocupaciones para el roster, aunque las Águilas confían en que cuentan con la suficiente profundidad y talento para cumplir con sus objetivos.

Finalmente, el rendimiento de las Águilas del Zulia dará mucho de qué hablar en estos próximos días y lo que pueden lograr hacer sin figuras de alto peso en esta fase tan importante en la que sueñan con ganar otro título dentro del circuito criollo.