LVBP: Balbino Fuenmayor está cerca de entrar a un top-10 en la historia del Round Robin

El próximo miércoles 7 de enero regresarán a la acción los Caribes de Anzoátegui en el Round Robin, cuando visiten a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez. Allí, Balbino Fuenmayor espera seguir siendo determinante con su bate para impulsar al equipo a una nueva final de la LVBP.

Balbino, a sumar más jonrones

Pero no será lo único que tratará de buscar el experimentado pelotero venezolano. Como muchos recordarán, durante la ronda regular firmó la hazaña de convertirse en el máximo jonronero en la historia del conjunto oriental, dejando atrás la marca que en su momento implementó Eliézer Alfonzo (95).

Ahora, Balbino Fuenmayor apunta a extender su línea de poder, pero esta vez en el Round Robin. Y es que solo necesita tres vuelacercas para ingresar al top-10 en la historia del Round Robin.

Hasta la fecha, Balbineitor cuenta con 24 cuadrangulares para posicionarse en el puesto 12 de todos los tiempos. En caso de que dispare esos tres jonrones superará a Antonio Armas (25) y Luis Raven (26), además que igualará con Mario Lissón (27) en el noveno lugar.

Números de Balbino Fuenmayor de por vida en el Round Robin de la LVBP