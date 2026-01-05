LVBP: Jackson Chourio pone fin a su participación con Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP ya tiene fecha de reanudación, y será este próximo miércoles. Si bien es una buena noticia para organizaciones y fanáticos, para las Águilas del Zulia habrá un inconveniente, ya que Jackson Chourio no podrá acompañarlos por el resto de torneo.

Finaliza la temporada para Chourio con las Águilas

Según adelantó el portal Diamante 23, el grandeliga venezolano tiene previsto viajar este 6 de enero a los Estados Unidos para reportarse con los Cerveceros de Milwaukee. Y es que dicha decisión se tomó en conjunto entre el zuliano y la organización norteamericana, por lo que las Águilas perderán a una valiosa pieza para esta fase semifinal.

Recordemos que Jackson Chourio se uniformó con los rapaces a mediados del mes de diciembre, siendo a partir de entonces un bate vital para que el equipo lograra su clasificación directa al Round Robin.

Incluso, en la primera jornada de esta última instancia contra Navegantes del Magallanes, tuvo una destacada actuación en la victoria (4 a 3) de Águilas del Zulia al irse de 5-4 con jonrón, doble, una carrera remolcada y tres anotadas.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2025-2026 de la LVBP