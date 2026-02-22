WBC: ¿Japón puede ganar otro bicampeonato?

Suscríbete a nuestros canales

A 20 años de su primer título mundial, la selección de Japón, conocida como Samurai Japan, se prepara para una misión que ya logró en los albores del torneo: el bicampeonato. Tras coronarse de forma invicta en 2023, el mánager Hirokazu Ibata ha revelado un roster que combina la disciplina táctica de la liga local (NPB) con una presencia sin precedentes de estrellas de la MLB.

1. El Dilema de Shohei Ohtani

La mayor estrella del béisbol mundial llega al torneo tras ser el MVP de la Liga Nacional en 2025. Sin embargo, este WBC presenta un matiz crucial: Ohtani no lanzará. Debido a las restricciones de salud tras su cirugía de codo, se espera que actúe exclusivamente como segundo bate y bateador designado a tiempo completo. Aunque su ausencia en el montículo es una baja sensible, su enfoque total en el cajón de bateo podría potenciar aún más una ofensiva que ya luce aterradora para los rivales.

2. Rotación de élite

Sin Ohtani en la loma y con la ausencia confirmada de Roki Sasaki, la presión recae en Yoshinobu Yamamoto. El actual MVP de la Serie Mundial 2025 con los Dodgers asume el rol de as absoluto de una rotación que no depende de un solo nombre. El cuerpo monticular se apoya en la consistencia de Hiromi Itoh, ganador del premio Eiji Sawamura 2025 (el equivalente al Cy Young en Japón), y en la experiencia de lanzadores zurdos establecidos en Grandes Ligas como Shota Imanaga de los Cubs y Yusei Kikuchi de los Angels.

3. Un Lineup con poder internacional

A diferencia de ediciones anteriores, este Japón tiene un poder de fuego mucho más internacionalizado. El centro del orden al bate contará con figuras que recientemente dieron el salto a Estados Unidos, como Munetaka Murakami (White Sox) y Kazuma Okamoto (Blue Jays), quienes aportan la fuerza que históricamente le faltaba a los equipos asiáticos para cerrar los partidos.

El camino al trono

Al evaluar las fortalezas del equipo, Japón destaca por tener, posiblemente, la mejor defensa del torneo, liderada por guantes de élite como Sosuke Genda. Su pitcheo sigue siendo de nivel superior incluso sin Ohtani lanzando, y su ofensiva vive un momento histórico por la cantidad de bates probados en MLB. La única debilidad aparente podría ser la fatiga acumulada de brazos clave como Yamamoto, tras una postemporada extenuante en las Mayores.

¿Puede ganar el bicampeonato? Absolutamente. Japón es el único equipo que ha demostrado ganar bajo cualquier circunstancia: con poder absoluto o recurriendo al "béisbol pequeño" de fundamentos. Si logran sortear los cuartos de final en Miami, donde el pitcheo suele sufrir ante las ofensivas explosivas de EE. UU. o República Dominicana, su estructura de equipo sólido los hace los favoritos sentimentales y técnicos para repetir la gloria.

Japón iniciará su defensa en el Grupo C en el Tokyo Dome (del 5 al 10 de marzo), enfrentándose a Corea del Sur, Australia, Chequia y China Taipéi.