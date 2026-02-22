¿Quién será el MVP? Los candidatos que se juegan el trono en la Final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 llega a su clímax en el Roig Arena. Pero más allá del trofeo colectivo que se disputan Real Madrid y Baskonia, hay una batalla individual que acapara todas las miradas: la carrera por el MVP (Jugador Más Valioso).

Históricamente, el premio suele recaer en el mejor jugador del equipo campeón, y estos son los tres nombres que lideran todas las apuestas antes del salto inicial:

1. Mario Hezonja (Real Madrid)

"Supermario" ha sido el factor diferencial para el conjunto de Sergio Scariolo. Con un promedio que roza los 20 puntos por partido en este torneo, Hezonja no solo ha destacado por su anotación, sino por su capacidad para aparecer cuando el balón más quema. Su actuación en semifinales fue una declaración de intenciones.

2. Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia)

Si el Baskonia logra romper su sequía de 17 años, el gran responsable será, sin duda, "TLC". El francés ha sido una pesadilla para las defensas rivales, demostrando por qué es el máximo anotador de la Liga Endesa.

3. Facundo Campazzo (Real Madrid)

El base argentino ya sabe lo que es ser MVP de este torneo y su impacto en el juego va mucho más allá de las estadísticas. Su capacidad para repartir asistencias, robar balones y desesperar a los bases rivales es la base del éxito madridista. Si la final se convierte en un duelo de control y defensa, la jerarquía de Campazzo podría otorgarle su tercer galardón individual en la competición.

Menciones especiales: No podemos descartar sorpresas de última hora si hombres como Edy Tavares (dominio defensivo) o Mamadi Diakité (impacto físico) firman una actuación histórica en el partido definitivo.

¡No te pierdas el desenlace por el trono y el MVP! La Gran Final de la Copa del Rey de baloncesto la podrás disfrutar en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.