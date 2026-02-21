El Real Madrid asalta Valencia y vuela a la Final

Suscríbete a nuestros canales

Hay partidos que se ganan con el escudo y otros que se ganan con el corazón. El Real Madrid necesitó de ambos para sobrevivir al infierno taronja y llevarse una victoria sufrida por 106-108 ante un Valencia Basket que luchó hasta el último suspiro. El Roig Arena fue testigo de un intercambio de golpes incesante que solo se resolvió cuando el reloj llegó a cero, confirmando que la Copa del Rey sigue siendo el territorio predilecto de los madrileños.

Un duelo de pistoleros

El marcador final habla por sí solo: una exhibición ofensiva poco antes vista en una semifinal de Copa. El Real Madrid tuvo que emplearse a fondo para contrarrestar la efectividad de un Valencia Basket que salió decidido a romper la historia.

Mario Hezonja y Facundo Campazzo fueron los pilares sobre los que se sostuvo el equipo blanco. Mientras el bosnio castigaba desde el perímetro, el "Facu" manejó los hilos del encuentro con maestría, especialmente en un último cuarto de infarto donde cada posesión quemaba. Por el Valencia, Kameron Taylor y Jean Montero pusieron en jaque a la defensa blanca, llevando el partido a una cifra de anotación centenaria que mantuvo a la afición de pie durante los 40 minutos.

Final de fotografía

Con el marcador empatado en el último minuto, la experiencia del Real Madrid en finales apretados fue el factor diferencial. A pesar de los 106 puntos anotados por el equipo de Pedro Martínez (una cifra que normalmente garantiza una victoria), el Madrid respondió con 108 unidades, sellando el triunfo gracias a la frialdad en la ejecución de sus últimas dos posesiones y el dominio del rebote ofensivo en el momento crucial.

Esta derrota deja un sabor agridulce en Valencia: el equipo demostró que puede competir de tú a tú contra el gigante europeo, anotando con facilidad, pero volvió a chocar contra la "maldición" copera que los persigue ante el equipo merengue.

Rumbo al título por Meridiano Televisión

El Real Madrid sale de esta "guerra" desgastado físicamente pero fortalecido en lo moral. Haber sobrevivido a un partido de más de 210 puntos totales demuestra que el equipo de Scariolo está listo para cualquier escenario en la final del domingo.

Los fanáticos no querrán perderse ni un segundo del duelo por el trofeo. La gran final será transmitida por Meridiano Televisión, donde se analizará si este Madrid capaz de anotar 108 puntos tiene rival que pueda frenarlo en su camino a un nuevo título.

Claves del marcador 106-108: