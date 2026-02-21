WBC: Venezuela confirma estas duras sustituciones para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Béisbol vuelve a mover sus piezas a pocos días del comienzo del Clásico Mundial 2026. El equipo nacional sufrió la baja de dos brazos importantes en su cuerpo de lanzadores que eran parte fundamental de la planificación del bullpen, lo que obliga a replantear la estrategia para tratar de conseguir el tan ansiado título.

El primero en quedar fuera fue Oddanier Mosqueda, quien presentó molestias en el codo durante sus sesiones de preparación, según fuente. Tras las evaluaciones médicas, se determinó que no podrá integrar el roster definitivo, por lo que ya deben pensar en quién será el sustituto.

Clásico Mundial de Béisbol

A todo esto, se suma otro lanzador e importante relevista. José Alvarado no contará con el respaldo de su póliza de seguro para participar en el torneo, situación que impide su incorporación y presencia en el certamen.

Como ya ha pasado en múltiples casos en los últimos meses con distintos peloteros latinos, la normativa exige cobertura total para los jugadores activos en MLB, por lo que la selección deberá anunciar un sustituto en los próximos días.

Asimismo, el panorama se complica aún más con la ausencia confirmada de Pablo López hace unos días, quien será sometido a una cirugía Tommy John y quedará fuera tanto del evento mundialista como de la próxima campaña de Major League Baseball con los Twins de Minnesota. Por lo tanto, en su lugar fue designado el zurdo Jhonathan Díaz.

Finalmente, pese a los contratiempos que han sido polémicos alrededor de Venezuela, el cuerpo técnico mantiene el enfoque y el entusiasmo de hacer los ajustes para llevar el mejor equipo posible al Clásico Mundial de Béisbol y así demostrar por qué son uno de los favoritos.