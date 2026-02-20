Ministerio de Educación y la FVB llegan a un acuerdo para fortalecer la disciplina

Suscríbete a nuestros canales

El baloncesto venezolano ha dado hoy el paso más ambicioso de su historia reciente hacia la masificación estructural. A través de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), el país se prepara para el nacimiento de un ecosistema deportivo que unirá, por primera vez de forma sistemática, las canchas con los pupitres.

La Liga Universitaria: El puente hacia el profesionalismo

El pilar central de este acuerdo es la creación de la Liga Estudiantil y la Liga Universitaria de Baloncesto. Este proyecto busca cerrar la brecha histórica que existía entre el deporte escolar y el profesionalismo, permitiendo que los jóvenes talentos mantengan su desarrollo técnico mientras cumplen con su formación académica.

La formalización, sellada por el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y el presidente de la FVB, Hanthony Coello, establece un sistema de competición nacional que servirá de vitrina para las futuras estrellas de las selecciones nacionales, emulando modelos de éxito internacional donde la universidad es el núcleo del desarrollo atlético.

Un plan de abordaje integral: Del balón a la infraestructura

Más allá de la competición, el convenio establece una hoja de ruta técnica para garantizar que el baloncesto llegue a cada rincón del sistema educativo nacional: